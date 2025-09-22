Director de Companii
Amperity
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

Amperity Analist de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in United States la Amperity variază de la $119K la $173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amperity. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$136K - $155K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$119K$136K$155K$173K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist de Afaceri contribuțiis la Amperity pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Option

La Amperity, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Analist de Afaceri at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $172,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Analist de Afaceri role in United States is $118,665.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Amperity

Companii Similare

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse