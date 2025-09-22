Compensația pentru Inginer Software in United States la Ampere Computing variază de la $170K pe year pentru L6 la $275K pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $198K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ampere Computing. Ultima actualizare: 9/22/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
