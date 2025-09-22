Director de Companii
Ampere Computing
Ampere Computing Resurse Umane Salarii

Compensația totală medie pentru Resurse Umane in United States la Ampere Computing variază de la $207K la $288K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ampere Computing. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$221K - $261K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$207K$221K$261K$288K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Resurse Umane contribuțiis la Ampere Computing pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Ampere Computing?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Ampere Computing in United States ajunge la o compensație totală anuală de $287,820. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ampere Computing pentru rolul de Resurse Umane in United States este $206,640.

