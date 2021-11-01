AMI Salarii

Intervalul salarial AMI variază de la $25,596 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $170,850 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai AMI . Ultima actualizare: 8/11/2025