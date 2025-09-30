Compensația pentru Inginer Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area la Amgen variază de la $108K pe year pentru L3 la $152K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area totalizează $129K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amgen. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
0%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
34%
AN 4
La Amgen, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
34% se dobândește în 4th-AN (34.00% anual)
