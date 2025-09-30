Amgen Inginer Software Salarii în Greater Los Angeles Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Los Angeles Area la Amgen variază de la $115K pe year pentru L3 la $275K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Los Angeles Area totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amgen. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L3 ( Nivel de intrare ) $115K $97K $8.1K $9.5K L4 $145K $121K $8.4K $15.6K L5 $189K $149K $15.1K $24.3K L6 $270K $193K $28.2K $48.4K

$160K Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal 0 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 34 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Amgen, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 0 % se dobândește în 1st - AN ( 0.00 % anual )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.00 % anual )

33 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.00 % anual )

34 % se dobândește în 4th - AN ( 34.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Amgen ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă