Compensația pentru Inginer Software in Greater Los Angeles Area la Amgen variază de la $115K pe year pentru L3 la $275K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Los Angeles Area totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amgen. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
(Nivel de intrare)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

0%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

34%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Amgen, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)

  • 34% se dobândește în 4th-AN (34.00% anual)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Inginer Software role in Greater Los Angeles Area is $192,500.

