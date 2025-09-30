Compensația pentru Inginer Software in Greater Los Angeles Area la Amgen variază de la $115K pe year pentru L3 la $275K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Los Angeles Area totalizează $210K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amgen. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
0%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
34%
AN 4
La Amgen, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
34% se dobândește în 4th-AN (34.00% anual)
