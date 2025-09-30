Director de Companii
Amgen
Amgen Manager de Program Salarii în San Francisco Bay Area

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amgen. Ultima actualizare: 9/30/2025

Avem nevoie doar de 4 încă Manager de Program contribuțiis la Amgen pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

$160K

Program de Vesting

0%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

34%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Amgen, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)

  • 34% se dobândește în 4th-AN (34.00% anual)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Program at Amgen in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Manager de Program role in San Francisco Bay Area is $120,000.

