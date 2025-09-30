Compensația pentru Data Scientist in Greater Los Angeles Area la Amgen variază de la $96.7K pe year pentru L3 la $218K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Los Angeles Area totalizează $139K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Amgen. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
0%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
34%
AN 4
La Amgen, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
34% se dobândește în 4th-AN (34.00% anual)