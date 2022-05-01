Director de Companii
AMETEK
AMETEK Salarii

Salariul de la AMETEK variază de la $58,107 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $265,200 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AMETEK. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Electrician
Median $200K
Inginer Hardware
$60.6K
Inginer Mecanic
$147K

Inginer Optic
$143K
Inginer Software
$58.1K
Manager Inginerie Software
$265K
Manager Program Tehnic
$171K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at AMETEK is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMETEK is $147,000.

