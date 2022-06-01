Director de Companii
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Salarii

Salariul de la AmeriHealth Caritas variază de la $87,312 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $155,220 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AmeriHealth Caritas. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Actuar
$152K
Analist de Date
$87.3K
Inginer Software
$133K

Arhitect de Soluții
$155K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la AmeriHealth Caritas este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $155,220. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AmeriHealth Caritas este $142,250.

