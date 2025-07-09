Director de Companii
Americold
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Americold Salarii

Salariul de la Americold variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $233,825 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Americold. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Dezvoltare Afaceri
$234K
Inginer Hardware
$98K
Resurse Umane
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Inginer Software
$128K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Americold is Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Americold is $112,750.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Americold

Companii Similare

  • Netflix
  • Uber
  • Pinterest
  • Roblox
  • Spotify
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse