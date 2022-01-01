Director de Companii
American Tower
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

American Tower Salarii

Salariul de la American Tower variază de la $34,053 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $222,408 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la American Tower. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Hardware
$106K
Manager de Proiect
$34.1K
Inginer Software
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Manager Inginerie Software
$222K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La American Tower, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika American Tower ni Manager Inginerie Software at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $222,408. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika American Tower ni $152,263.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru American Tower

Companii Similare

  • Spotify
  • Apple
  • Uber
  • Square
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse