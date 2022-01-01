American Tower Salarii

Salariul de la American Tower variază de la $34,053 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $222,408 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la American Tower . Ultima actualizare: 9/11/2025