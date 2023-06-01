Director de Companii
American Red Cross
American Red Cross Salarii

Salariul de la American Red Cross variază de la $30,833 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $183,600 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la American Red Cross. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Asistent Administrativ
$59.7K
Analist de Afaceri
$126K
Servicii Clienți
$30.8K

Analist de Date
$35.5K
Data Scientist
$35.2K
Marketing
$184K
Manager de Produs
$131K
Manager de Proiect
$95.5K
Inginer Software
$79.6K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at American Red Cross is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Red Cross is $79,600.

