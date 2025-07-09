Director de Companii
American Medical Association
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

American Medical Association Salarii

Salariul de la American Medical Association variază de la $77,610 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $587,050 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la American Medical Association. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $110K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Date
$77.6K
Data Scientist
$85.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Designer de Produs
$81.6K
Manager de Produs
$249K
Manager Inginerie Software
$587K
Arhitect de Soluții
$139K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la American Medical Association este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $587,050. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la American Medical Association este $110,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru American Medical Association

Companii Similare

  • Apple
  • Tesla
  • Facebook
  • PayPal
  • Flipkart
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse