Director de Companii
American Family Insurance
American Family Insurance Salarii

Salariul de la American Family Insurance variază de la $22,718 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $190,950 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la American Family Insurance. Ultima actualizare: 9/2/2025

Inginer Software
Median $127K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
Median $102K
Manager Inginerie Software
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
Median $152K
Actuar
$161K
Resurse Umane
$22.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$124K
Marketing
$121K
Vânzări
$52.5K
Analist Securitate Cibernetică
$153K
Manager Program Tehnic
$191K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la American Family Insurance este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $190,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la American Family Insurance este $127,000.

