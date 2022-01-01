American Century Investments Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial American Century Investments variază de la $82,585 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $489,938 pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai American Century Investments. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Manager de Design de Produs
$231K
Analist de Securitate Cibernetică
$490K
Inginer de Software
$82.6K

Manager de Inginerie Software
$229K
Întrebări Frecvente

据报道，American Century Investments最高薪的职位是Analist de Securitate Cibernetică at the Common Range Average level，年总薪酬为$489,938。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，American Century Investments的年总薪酬中位数为$230,000。

