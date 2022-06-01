American Bureau of Shipping Salarii

Intervalul salarial American Bureau of Shipping variază de la $55,984 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $146,265 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai American Bureau of Shipping . Ultima actualizare: 8/12/2025