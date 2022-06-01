Directorul Companiilor
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Salarii

Intervalul salarial American Bureau of Shipping variază de la $55,984 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $146,265 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai American Bureau of Shipping. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Inginer Mecanic
$126K
Manager de Produs
$139K
Inginer de Software
$56K

Manager de Inginerie Software
$146K
Manager de Program Tehnic
$82.4K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


