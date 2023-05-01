American Axle & Manufacturing Salarii

Salariul de la American Axle & Manufacturing variază de la $15,075 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in India la nivelul inferior până la $183,600 pentru un Manager Inginerie Software in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la American Axle & Manufacturing . Ultima actualizare: 8/31/2025