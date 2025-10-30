Director de Companii
American Airlines
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

American Airlines Inginer Mecanic Salarii

Compensația pentru Inginer Mecanic in United States la American Airlines totalizează $105K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $101K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la American Airlines. Ultima actualizare: 10/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L2
Associate Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Mechanical Engineer
$105K
$105K
$0
$0
L5
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la American Airlines?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la American Airlines in United States ajunge la o compensație totală anuală de $110,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la American Airlines pentru rolul de Inginer Mecanic in United States este $101,000.

Alte Resurse