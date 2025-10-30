Director de Companii
American Airlines
American Airlines Manager Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Știința Datelor in India la American Airlines variază de la ₹9.36M la ₹13.58M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la American Airlines. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

₹10.61M - ₹12.33M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹9.36M₹10.61M₹12.33M₹13.58M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la American Airlines?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Știința Datelor la American Airlines in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹13,582,096. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la American Airlines pentru rolul de Manager Știința Datelor in India este ₹9,359,091.

