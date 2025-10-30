Compensația pentru Analist de Date in United States la American Airlines variază de la $86.5K pe year pentru L3 la $103K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $93K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la American Airlines. Ultima actualizare: 10/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
