Amentum Salarii

Salariul de la Amentum variază de la $78,605 în compensație totală pe an pentru un Manager Facilități la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Servicii Clienți la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Amentum. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $80K

Inginer Software Producție

Analist de Date
Median $128K
Inginer Mecanic
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Servicii Clienți
$174K
Manager Facilități
$78.6K
Analist Financiar
$114K
Inginer Hardware
$133K
Tehnolog Informațional (IT)
$105K
Manager de Program
$129K
Manager de Proiect
$113K
Analist Securitate Cibernetică
$171K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Amentum is Servicii Clienți at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $174,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amentum is $114,425.

