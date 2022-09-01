Directorul Companiilor
Amelia
Amelia Salarii

Intervalul salarial Amelia variază de la $58,920 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $226,125 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Amelia. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Dezvoltare de Afaceri
$121K
Inginer de Software
$58.9K
Manager de Inginerie Software
$226K

Arhitect de Soluții
$199K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Amelia este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $226,125. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Amelia este $159,800.

