Director de Companii
Ambry Genetics
Ambry Genetics Salarii

Salariul de la Ambry Genetics variază de la $71,400 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $226,860 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ambry Genetics. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $115K
Analist de Afaceri
$71.4K
Data Scientist
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Designer de Produs
$123K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ambry Genetics este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $226,860. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ambry Genetics este $119,003.

