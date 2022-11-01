Directorul Companiilor
Ambit
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Ambit Salarii

Intervalul salarial Ambit variază de la $17,203 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $83,381 pentru Banker de Investiții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ambit. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Banker de Investiții
$83.4K
Manager de Produs
$39.8K
Inginer de Software
$17.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Ambit에서 보고된 최고 급여 직무는 Banker de Investiții at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $83,381입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ambit에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $39,837입니다.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Ambit

Companii Asoc

  • Apple
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Google
  • Flipkart
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse