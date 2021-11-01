Directorul Companiilor
Ambarella
Ambarella Salarii

Intervalul salarial Ambarella variază de la $54,354 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $305,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ambarella. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Hardware
Median $255K

Inginer ASIC

Inginer de Software
Median $54.4K
Manager de Inginerie Software
Median $305K

Analist de Afaceri
$235K
Marketing
$231K
Arhitect de Soluții
$251K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ambarella este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $305,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ambarella este $243,210.

