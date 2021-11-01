Ambarella Salarii

Intervalul salarial Ambarella variază de la $54,354 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $305,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ambarella . Ultima actualizare: 8/11/2025