Amazon
  • Salarii
  • Designer de Produs
  • L4
  • India

Designer de Produs Nivel

L4

Nivele la Amazon

  1. L4Designer I
  2. L5Designer II
  3. L6Designer III
Media Anual Compensația Totală
₹31,694
Salariul de Bază
₹23,179
Opțiuni de Acțiuni ()
₹5,600
Bonus
₹2,915

₹13K

Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
