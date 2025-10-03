Director de Companii
Amazon

Inginer Mecanic Nivel

Mechanical Engineer III

Nivele la Amazon

Compară Nivele
  1. Mechanical Engineer IL4
  2. Mechanical Engineer IIL5
  3. Mechanical Engineer IIIL6
    4. Arată 2 Mai Multe Nivele
Media Anual Compensația Totală
A$182,392
Salariul de Bază
A$209,984
Opțiuni de Acțiuni ()
A$45,309
Bonus
A$26,868

Logo Amazon

A$20.1K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de A$46.4K+ (uneori A$464K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele Înregistrări de Salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Amazon

Companii Similare

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse