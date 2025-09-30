Compensația pentru Inginer Software in United States la Alteryx variază de la $177K pe year pentru Software Engineer la $256K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $199K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)