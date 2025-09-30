Director de Companii
Alteryx
Alteryx Inginer Software Salarii în United States

Compensația pentru Inginer Software in United States la Alteryx variază de la $177K pe year pentru Software Engineer la $256K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $199K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inginer Software sa Alteryx in United States ay may taunang kabuuang bayad na $290,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Inginer Software role in United States ay $198,500.

Alte Resurse