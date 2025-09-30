Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Alteryx variază de la ₹2.29M pe year pentru Associate Software Engineer la ₹7.04M pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹4.23M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)