Compensația pentru Inginer Software in India la Alteryx variază de la ₹2.27M pe year pentru Associate Software Engineer la ₹7.01M pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹4.21M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 10/28/2025

Don't get lowballed

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.4 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.4 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.40 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Alteryx ?

