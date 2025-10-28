Compensația pentru Inginer Software in India la Alteryx variază de la ₹2.27M pe year pentru Associate Software Engineer la ₹7.01M pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹4.21M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)