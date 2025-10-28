Compensația pentru Vânzări in United States la Alteryx totalizează $241K pe year pentru Senior Sales. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $220K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$145K
$145K
$0
$0
Lead Sales
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)
33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)