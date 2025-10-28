Director de Companii
Alteryx
Alteryx Manager de Proiect Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager de Proiect in United States la Alteryx totalizează $189K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Alteryx
Project Manager
Total pe an
$189K
Nivel
Salariu de bază
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (33.40% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Alteryx in United States ajunge la o compensație totală anuală de $274,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alteryx pentru rolul de Manager de Proiect in United States este $184,500.

