Alteryx Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la Alteryx variază de la $198K la $270K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Alteryx. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie $212K - $256K United States Interval Comun Interval Posibil $198K $212K $256K $270K Interval Comun Interval Posibil

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K

Program de Vesting Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.4 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Alteryx, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.4 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.40 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Alteryx ?

