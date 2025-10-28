Director de Companii
Altera Investments
Altera Investments Inginer Hardware Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in Israel la Altera Investments variază de la ₪151K la ₪215K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Altera Investments. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

₪171K - ₪195K
Israel
Interval Comun
Interval Posibil
₪151K₪171K₪195K₪215K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Altera Investments?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Altera Investments in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪215,274. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Altera Investments pentru rolul de Inginer Hardware in Israel este ₪151,422.

