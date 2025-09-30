Compensația pentru Inginer Software in Greater Montreal la ALTEN variază de la CA$85.5K pe year pentru Software Engineer I la CA$91.4K pe year pentru Software Engineer II. Pachetul median de compensație pe year in Greater Montreal totalizează CA$88.3K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ALTEN. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
