Compensația pentru Inginer Software in Canada la ALTEN variază de la CA$85.5K pe year pentru Software Engineer I la CA$91.4K pe year pentru Software Engineer II. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$88.3K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ALTEN. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de intrare)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.3K+ (uneori CA$423K+).

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la ALTEN?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ALTEN in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$103,011. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ALTEN pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$88,320.

