Compensația pentru Inginer Software in Italy la ALTEN variază de la €26.8K pe year pentru Software Engineer I la €35.7K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Italy totalizează €29.6K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ALTEN. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***