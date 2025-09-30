Director de Companii
ALTEN Inginer Mecanic Salarii în Metropoolregio Eindhoven

Compensația pentru Inginer Mecanic in Metropoolregio Eindhoven la ALTEN totalizează €42.5K pe year pentru Mechanical Engineer I. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ALTEN. Ultima actualizare: 9/30/2025

Compensația Totală Medie

€37.3K - €44K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Care sunt nivelurile de carieră la ALTEN?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la ALTEN in Metropoolregio Eindhoven ajunge la o compensație totală anuală de €48,526. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ALTEN pentru rolul de Inginer Mecanic in Metropoolregio Eindhoven este €34,839.

