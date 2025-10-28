Compensația pentru Inginer Mecanic in Netherlands la ALTEN totalizează €41.5K pe year pentru Mechanical Engineer I. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ALTEN. Ultima actualizare: 10/28/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Mechanical Engineer I
€41.5K
€41.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --