Alphawave IP Salarii

Salariul de la Alphawave IP variază de la $50,130 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $112,235 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Alphawave IP. Ultima actualizare: 11/13/2025

Inginer Hardware
Median $102K

Inginer ASIC

Inginer Electrician
$108K
Manager de Program
$90.5K

Inginer Software
$50.1K
Manager Program Tehnic
$112K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Alphawave IP este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $112,235. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alphawave IP este $102,234.

