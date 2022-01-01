Director de Companii
AlphaSights
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

AlphaSights Salarii

Salariul de la AlphaSights variază de la $74,625 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $240,790 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la AlphaSights. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $150K

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Median $130K
Vânzări
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Recrutor
Median $80.5K
Servicii Clienți
$81.6K
Data Scientist
$164K
Consultant în Management
$119K
Marketing
$74.6K
Manager de Proiect
$127K
Manager Inginerie Software
$241K
Capitalist de Risc
$83.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

El puesto con mayor salario reportado en AlphaSights es Manager Inginerie Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $240,790. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSights es $127,400.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru AlphaSights

Companii Similare

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse