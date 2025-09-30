Director de Companii
AlphaSense
AlphaSense Inginer Software Salarii în Greater Delhi Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Delhi Area la AlphaSense totalizează ₹3.59M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AlphaSense. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total pe an
₹3.59M
Nivel
Senior Software Engineer
Salariu de bază
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AlphaSense?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La AlphaSense, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez AlphaSense pour le poste Inginer Software in Greater Delhi Area est de ₹3,093,996.

