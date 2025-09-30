Director de Companii
AlphaSense
AlphaSense Inginer Software Salarii în Finland

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Finland la AlphaSense totalizează €72.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AlphaSense. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total pe an
€72.3K
Nivel
L3
Salariu de bază
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AlphaSense?

€142K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La AlphaSense, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at AlphaSense in Finland sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Inginer Software role in Finland is €65,611.

Alte Resurse