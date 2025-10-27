Director de Companii
AlphaSense
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Vânzări

  • Toate salariile Vânzări

AlphaSense Vânzări Salarii

Pachetul median de compensație pentru Vânzări in United Kingdom la AlphaSense totalizează £65.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la AlphaSense. Ultima actualizare: 10/27/2025

Pachetul Median
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£45.4K
Nivel
-
Salariu de bază
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La AlphaSense, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Vânzări oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la AlphaSense in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £107,654. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la AlphaSense pentru rolul de Vânzări in United Kingdom este £45,377.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru AlphaSense

Companii Similare

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse