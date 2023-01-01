Director de Companii
Alorica
Alorica Salarii

Salariul de la Alorica variază de la $2,394 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $552,750 pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Alorica. Ultima actualizare: 11/13/2025

Servicii Clienți
$6.4K
Resurse Umane
$5K
Tehnolog Informații (IT)
$553K

Marketing
$33.4K
Manager de Proiect
$24.4K
Vânzări
$2.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Alorica este Tehnolog Informații (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $552,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Alorica este $15,390.

