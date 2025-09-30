Director de Companii
Compensația pentru Inginer Software in New York City Area la Allstate totalizează $75.5K pe year pentru A1. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $67.5K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Allstate. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
A1
(Nivel de intrare)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Allstate?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Inginer Software bij Allstate in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $90,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Allstate voor de Inginer Software functie in New York City Area is $67,477.

Alte Resurse