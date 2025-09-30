Compensația pentru Inginer Software in India la Allstate variază de la ₹984K pe year pentru B1 la ₹2.33M pe year pentru B2. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.58M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Allstate. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
