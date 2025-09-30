Director de Companii
Allstate
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Actuar

  • Toate salariile Actuar

  • Canada

Allstate Actuar Salarii în Canada

Pachetul median de compensație pentru Actuar in Canada la Allstate totalizează CA$74.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Allstate. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Total pe an
CA$74.6K
Nivel
L1
Salariu de bază
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Allstate?

CA$226K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.4K+ (uneori CA$424K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Actuar oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Actuar la Allstate in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$191,343. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Allstate pentru rolul de Actuar in Canada este CA$74,613.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Allstate

Companii Similare

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse