Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Germany la Allianz variază de la €88.1K la €125K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Allianz. Ultima actualizare: 9/21/2025

Compensația Totală Medie

€99.8K - €114K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€88.1K€99.8K€114K€125K
Interval Comun
Interval Posibil

€142K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Care sunt nivelurile de carieră la Allianz?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Allianz in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €125,316. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Allianz pentru rolul de Manager Inginerie Software in Germany este €88,146.

